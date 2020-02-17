Асад пообещал продолжить борьбу с боевиками в Сирии до победного конца

Москва, 17 февраля. Президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение Алеппо еще не значит, что война закончилась.

«Мы продолжим освобождать нашу территорию, несмотря на то, что думают по этому поводу другие», — сказал Асад в эфире государственного телевидения Сирии.

Президент поздравил солдат Сирийской арабкой армии (САА) и жителей Алеппо с полным освобождением пригородов от террористов. Он также пообещал, что продолжит вести борьбу с боевиками до победного конца.

Асад подчеркнул, что «Алеппо пришлось заплатить большую цену — годы жестоких бомбардировок, десятки тысяч мучеников и раненых, сирот и вдов».

«Годы блокады, нехватки воды, электричества, предметов первой необходимости», — пояснил он.

Напомним, подразделения САА в воскресенье добились полного контроля над территорией крупнейшего города страны — Алеппо. В ходе проведения военной операции сирийская армия освободила западные районы мегаполиса от боевиков, взяв Алеппо под полный контроль впервые за восемь лет, и начала успешное продвижение на запад. Подробнее об успехах САА — в материале Федерального агентства новостей.