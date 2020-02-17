Клинцевич назвал правильной борьбу ЛНА с террористами «Аль-Каиды», сражающимися за ПНС

Недавнее признание бывшего сотрудника Службы разведки Судана о вербовке суданских граждан террористами запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида»1 для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вскрыло одну из главных проблем ливийского кризиса. В интервью Федеральному агентству новостей экс-депутат Госдумы, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что антитеррористическая операция Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара целиком оправдана. Он добавил, что ливийские военные действительно сражаются за интересы населения страны, изгоняя с ее территории террористическую угрозу.

В интервью бывшего суданского разведчика, пожелавшего оставаться неназванным, которое было опубликовано в издании Free West Media, подробно освещается, как террористы «Аль-Каиды» при помощи местных спецслужб привлекали в свои ряды наемников из Судана и Сомали, проводили их тренировку и спустя три месяца переправляли на ливийскую территорию. Представитель мухабарата лично присутствовал при перемещении завербованных суданцев на территорию Ливии. По его сведениям, подготовленных радикальными исламистами наемников ПНС было около тысячи человек, однако общее их число может быть намного больше.

В беседе с корреспондентом ФАН бывший депутат Государственной Думы РФ Франц Клинцевич заявил о том, что появление все новых и новых фактов о переброске террористов для поддержки оккупационного триполитанского режима в очередной раз доказывает, что Западу не удастся очернить репутацию командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара вбросами и фейками. Он подчеркнул, что солдаты ЛНА защищают интересы ливийского народа и противостоят международному терроризму.

«Попытка демонизации Западом Ливийской национальной армии, ведущей освободительную борьбу с угрожающими ливийскому населению боевиками и террористами ПНС, оказалась провальной. Войска Халифы Хафтара действуют исключительно в интересах своего народа и защищают свои территории от враждебных элементов, борются на своей земле с деструктивными террористическими элементами. Сегодня об этом необходимо спокойно и громко говорить на весь мир. Вот это лукавство Запада, двойные и тройные стандарты, а также поддержка режима Файеза Сарраджа — все это все равно разобьется о факты. Мы с вами видим справедливое противостояние со стороны ЛНА международному терроризму. Перебрасываемые суданскими спецслужбами и Турцией наемники попросту не дают возможности сторонам ливийского конфликта вести переговоры и находить какие-то точки соприкосновения. Таким образом, происходит намеренное провоцирование, и мирные процессы срываются за счет враждебных действий третьих стран на территории Ливии», — заявил собеседник ФАН.

Кроме того, политик напомнил, что именно западные спецслужбы причастны к организации того хаоса и беспорядка, который происходит сейчас в Ливии. Он добавил, что их деятельность по-прежнему дестабилизирует обстановку в североафриканском государстве, препятствуя мирному политическому урегулированию.

«Я уже ранее неоднократно заявлял, что ведущими спецслужбами стран НАТО террористы и террористические организации давно используются как инструмент. Мы же понимаем, что это оружие, это деньги, это связи и прочее, без которых невозможно существование джихадистов. В Ливии можно найти много представителей западных спецслужб, которые сегодня создают трудности в процессе урегулирования ливийского конфликта», — заключил экс-депутат Госдумы РФ.

Напомним, ранее заместитель главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа Ахмед Омар Майтыг в интервью западному изданию признал факт сотрудничества «правительства» в Триполи с сирийскими боевиками, перебрасываемыми Турцией на территорию североафриканской страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.