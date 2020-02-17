Абзалов назвал причины появления новых зараженных на Diamond Princess

Москва, 17 февраля. Появление новых зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess, среди которых женщина из России, вызвано единой системой вентиляции. Так считает руководитель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов.

По его словам, на лайнере есть все условия для быстрого распространения заражения. Появление новых заболевших он связывает с системой воздухоснабжения кают и помещений судна, передает «Экономика сегодня».

«Пассажиры там находятся в смежных каютах в прямой связи друг с другом через вентиляцию. Они могут все заразиться, не выходя из кают», — отметил Абзалов.

Эксперт считает ошибочной практику использования порционных тестов, поскольку с помощью них выявляется только один зараженный.

«Это самая неэффективная система. Так вы не отслеживаете схему заражения. Даже если вы увидели носителя, вы не понимаете группу его контактов», — уверен политолог.

Он раскритиковал идею содержания большого количества людей в закрытом пространстве и заявил о необходимости эвакуации россиян с судна.

«Там 90% — люди пенсионного и предпенсионного возраста. <…> Их всех собрать в одном месте, сделать им единую систему воздухоснабжения и порционные тесты – это самая бестолковая идея, которую можно было придумать», — сказал эксперт.

Напомним, 17 февраля посольство России в Японии сообщило о заражении коронавирусом гражданки России на борту Diamond Princess. По данным дипмиссии, женщина в ближайшее время будет госпитализирована.

Лайнер Diamond Princess с 5 февраля находится на карантине в порту Йокогамы. Из 3,4 тысячи находящихся на борту человек свыше 450 заражены коронавирусом COVID-2019.

По последним данным, с конца декабря, когда стало известно о появлении коронавируса нового типа, жертвами эпидемии стало более 1,7 тысячи человек.