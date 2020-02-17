Фролов призвал добиваться освобождения россиян в Ливии мощью политического авторитета РФ

Москва, 17 февраля. Россия должна добиваться освобождения российских социологов из плена в Ливии всей мощью политического и дипломатического авторитета, заявил пресс-секретарь Союза православных граждан и Ассоциации православных экспертов, писатель Кирилл Фролов.

В понедельник Фролов принял участие в пикете в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у здания посольства Ливии в Москве. Писатель призвал российские власти дать адекватный ответ на беззаконные действия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Наша организация, представляющая православно-патриотическое гражданское общество, выходит на одиночные пикеты к посольству Ливии. Арест Максима Шугалея ― это арест нашего соотечественника, гражданина России. Безусловно, если арестовывают нашего соотечественника, если против него проявляются ярко выраженные политические репрессии, то Россия обязана всей мощью своего политического и дипломатического авторитета добиться не просто освобождения Максима Шугалея, но и осуждения тех, кто его арестовал», ― рассказал Фролов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране. Весной 2019 года они были похищены боевиками RADA, с мая прошлого года россияне находятся в частной тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом им до сих пор не было предъявлено обвинение.

Глава ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич объявил о проведении марафона в поддержку российских социологов, незаконно удерживаемых в плену в Ливии. Одиночные пикеты проходят ежедневно у здания ливийского посольства в Москве. Свою поддержку россиянам выразили социологи, журналисты, блогеры, общественники и другие граждане.

Ранее в понедельник у здания посольства Ливии в Москве выступили журналист Кирилл Вышинский, политтехнолог Владислав Рогимов, работавший в команде действующего президента Украины Владимира Зеленского, лидер партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович и председатель муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.