Кубанский «людоед» Бакшеев умер в тюремной больнице

Ростов-на-Дону, 17 февраля. Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, который в 2019 году был осужден за убийство и расчленение женщины, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщила его адвокат Юлия Федотова.

По ее словам, Бакшеев скончался 16 февраля. Она также добавила, что 17 февраля отправится в Ростов-на-Дону вместе с адвокатом Алексеем Аванесяном, чтобы выяснить обстоятельства смерти Бакшеева.

«Он выбыл из СИЗО №1 города Краснодара, его должны были этапировать в колонию строгого режима для отбывания наказания, в ходе этапирования он попал в межрегиональную туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону, где скончался», — пояснила Федотова.

Напомним, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были обнаружены останки 35-летней жительницы Кировской области. Позднее по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы.

По данным следствия, в начале сентября 2017 года супружеская пара Бакшеевых и ранее им незнакомая женщина распивали спиртные напитки на пустыре в Краснодаре. В ходе застолья женщины поссорились, после чего супруга потребовала от мужа убить новую знакомую. Мужчина нанес собутыльнице несколько ударов ножом в область груди, а затем расчленил тело.

В ходе обыска по месту жительства Бакшеевых были обнаружены фрагменты тела убитой женщины. Позднее СМИ назвали Дмитрия Бакшеева «людоедом», однако в ходе следствия факт каннибализма установлен не был.

Супруги были признаны виновными в убийстве. Наталья Бакшеева была приговорена к 10 годам колонии общего режима. Дмитрий Бакшеев получил 12 лет колонии строгого режима.