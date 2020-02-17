Доктор наук Межевич назвал необъективные рейтинги Запада инструментом бизнеса

Несмотря на кажущуюся идеологическую нейтральность западных рейтингов, они в большинстве своем необъективны. Эту мысль на организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах» высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований и доктор экономических наук Николай Межевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Российская Федерация находится в некоем «промежуточном положении», когда не заметить ее невозможно, но еще сложнее — высоко оценить ее экономику, согласившись тем самым с ее политикой. В этом отношении какой-нибудь мало кому нужной стране, как, например, Папуа-Новой Гвинее, намного проще, поскольку ни у кого нет мотива для того, чтобы обижать ее рейтингами. Россия же нужна и интересна — и в данном плане объективное понимание происходящих в нашей экономике процессов необходимо акторам мировой экономики.

«Как тут не вспомнить о Змее Горыныче, который, как известно, «о трех головах»: так вот, по аналогии, рейтинг — это голова первая, консалтинг — вторая, а третья — аудит. И вот если кто-то куда-то собирается инвестировать или вообще с кем-то иметь дело в экономике, то на что он будет опираться? Прежде всего, на рейтинги», — уверен эксперт.

И вот как раз они, по мнению Межевича, «у наших западных коллег» правдивостью не отличаются: все чаще это инструмент борьбы с конкурентами на мировом рынке, на котором Россия активно присутствует.