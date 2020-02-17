Мать Гогена Солнцева выступила резко против беременности его 65-летней жены

Москва, 17 февраля. Мать шоумена Гогена Солнцева крайне негативно отнеслась к тому, что 65-летняя супруга ее сына хочет сделать операцию по пересадке матки, чтобы родить. Женщина неоднозначно отреагировала на решение пары обзавестись наследником.

Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович сообщила, что лишилась матки 15 лет назад. Однако серьезные проблемы со здоровьем не должны нарушить их планов по рождению ребенка. По словам Солнцева, для его жены уже нашли донора для пересадки, и Терешкович усиленно готовится стать матерью. Она полностью отказалась от всех своих вредных привычек.

Стоит отметить, что мама Гогена Солнцева, которая старше его жены всего на три года, совсем не в восторге от подобных экспериментов.

«Куда бабке беременеть? Сыну надо бросить эту овцу, найти себе нормальную девушку и создать с ней полноценную семью. А Терешкович место в дурдоме, где она давно частый гость! Рожать в ее возрасте — это смешно!», — заявила мама шоумена.

Солнцев заявил, что конфликт с матерью не должен помешать их планам. Несмотря на то, что операция может иметь необратимые последствия.

«Специалисты говорят, что опасна не столько вживление матки, сколько вынашивание малыша. Но Катя готова на риск», — рассуждает шоумен.

Примечательно, что Гоген не скрывает своих меркантильных побуждений и рассчитывает на поддержку от государства, если его пожилая возлюбленная скончается.

«По новому закону я на первого ребенка получу материнский капитал — 450 тысяч рублей. А если Екатерина Львовна покинет этот мир, у меня еще будет пособие по утрате кормильца», — заявил он.

Сама Екатерина абсолютно спокойно реагирует на подобные высказывания своего супруга.