Дочь Заворотнюк может принять участие в шоу Малахова из-за финансовых трудностей

Москва, 17 февраля. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна может стать участницей ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

По его словам, в настоящее время семья Анастасии Заворотнюк переживает не самые лучшие времена. При этом семья актрисы испытывает финансовые трудности. После появления в СМИ информации о тяжелом заболевании актрисы, журналисты неоднократно пытались пообщаться с родственниками актрисы, предлагая крупные денежные суммы.

Разин отметил, что в настоящее время Заворотнюк не способна зарабатывать из-за болезни, а ее муж Петр Чернышев «практически не работает». Доходы остальных членов семьи не могут покрыть затраты на лечение актрисы.

По его словам, позиция родственников Анастасии Заворотнюк заслуживает уважения, так как они самостоятельно пытаются справиться с возникшими трудностями. Он подчеркнул, что семья Анастасии не объявляла сбор средств, как это делали родственники Жанны Фриске. Разин не исключил, что дочь Анастасии Заворотнюк может принять участие в шоу Андрея Малахова из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулась семья актрисы.

«Не исключено, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова. Компания у него богатая. Для них это деньги, для Андрея — рейтинг», — считает Разин.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram был опубликован пост, в котором опровергалась данная информация. В декабре 2019 года СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк «парализовало навсегда». При этом родственники актрисы отказались комментировать данную информацию.