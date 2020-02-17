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Дочь Заворотнюк может принять участие в шоу Малахова из-за финансовых трудностей

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Дочь Заворотнюк может принять участие в шоу Малахова из-за финансовых трудностейМосква, 17 февраля. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна может стать участницей ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

По его словам, в настоящее время семья Анастасии Заворотнюк переживает не самые лучшие времена. При этом семья актрисы испытывает финансовые трудности. После появления в СМИ информации о тяжелом заболевании актрисы, журналисты неоднократно пытались пообщаться с родственниками актрисы, предлагая крупные денежные суммы.

Разин отметил, что в настоящее время Заворотнюк не способна зарабатывать из-за болезни, а ее муж Петр Чернышев «практически не работает». Доходы остальных членов семьи не могут покрыть затраты на лечение актрисы.

Дочь Заворотнюк может принять участие в шоу Малахова из-за финансовых трудностей

По его словам, позиция родственников Анастасии Заворотнюк заслуживает уважения, так как они самостоятельно пытаются справиться с возникшими трудностями. Он подчеркнул, что семья Анастасии не объявляла сбор средств, как это делали родственники Жанны Фриске. Разин не исключил, что дочь Анастасии Заворотнюк может принять участие в шоу Андрея Малахова из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулась семья актрисы.

«Не исключено, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова. Компания у него богатая. Для них это деньги, для Андрея — рейтинг», — считает Разин.

Дочь Заворотнюк может принять участие в шоу Малахова из-за финансовых трудностей

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram был опубликован пост, в котором опровергалась данная информация. В декабре 2019 года СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк «парализовало навсегда». При этом родственники актрисы отказались комментировать данную информацию.

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