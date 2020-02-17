Пугачева шокировала телезрителей своей «помолодевшей» внешностью

Москва, 17 февраля. Алла Пугачева шокировала российских телезрителей своей «помолодевшей» внешностью. Скандальные кадры с примадонной показал канал НТВ.

Журналисты запечатлели певицу на премьере фильма «Лед–2», спросив ее о внешнем виде. Пугачева призналась, что делала пластические операции, но это в прошлом, сейчас она ничего специально не предпринимает для сохранения красоты, передает «Экономика сегодня».

Однако зрители канала подвергли критике то, как выглядит примадонна. Многие поклонники отметили, что певица похожа на жертву пластического хирурга.

«Пугачева с кривым ртом и шваброй на голове, совсем бабка умом тронулась, молодящаяся старуха, жалкое зрелище!», «Доделалась, рот кривой. Улыбка перекошенная. Кто делал, пусть вернет деньги», — так прокомментировали внешность примадонны в Сети.

Другая часть пользователей поддержала артистку, отметив ее энергию и профессионализм.

«Живут не с внешностью, а с личностью. <…> Но возраст никто не отменял, как бы мы ни боролись», — заметила поклонница Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Пугачева побоялась отпускать своего супруга юмориста Максима Галкина на гастроли. Певица уговаривала его не ехать в тур по Австралии и Новой Зеландии из-за эпидемии коронавируса нового типа, однако комик все же отправился в эти страны, передавало Федеральное агентство новостей.