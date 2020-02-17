Бузова отказалась покупать черную икру из-за фанатов

Москва, 17 февраля. Известная российская певица и телеведущая отказалась от черной икры в аэропорту, сославшись на подписчиков. Соответствующее видео она опубликовала в историях в Instagram.

Бузова отправилась в Ташкент с концертом. В аэропорту ей предложили попробовать черную астраханскую икру. Певица согласилась попробовать деликатес, но ограничилась при этом маленькой ложкою.

«Мне, чтоб распробовать, понимаете, надо вот это все скушать», — сказала ведущая проекта «Дом-2», указав на целую на баночку с икрой.

Тогда Бузовой предложили приобрести целую банку черной икры за 7,7 тыс. рублей. Однако певица рассмеялась и отказалась от покупки.

«Ах, простите, мои подписчики таких цен не поймут», — ответила Бузова.

Ранее Ольга Бузова во время своего выступления прыгнула со сцены. Недавно телеведущая попала в кадр в концертном зале. В ролике она еле передвигает ноги. При этом пользователи обвинили певицу в плохой актерской игре, решив, что она притворяется. Как пишут в фан-аккаунтах Бузовой, исполнительница якобы решила прыгнуть в толпу поклонников со сцены, но ее никто не поймал. Как говорится в сообщениях фолловеров, она приземлилась на пол, позже пост был удален.