Перевязкин присоединился к пикету с требованием освободить удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 17 февраля. Секретарь ЦК партии «Коммунисты России» по борьбе с коррупцией Дмитрий Перевязкин присоединился к акции по привлечению внимания к проблеме незаконного удерживания в Ливии российских граждан, инициированной Фондом защиты национальных ценностей.

«Я лично знаком с Шугалеем — разные кампании, исследования мы проводили. Знаю его как настоящего социолога, знающего свою профессию», — сообщил Перевязкин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Он считает задержание российских граждан в Ливии провокацией: по мнению секретаря ЦК коммунистической партии «Коммунисты России», все профессиональное сообщество должно объединиться, чтобы отстоять своего товарища и «коллегу по цеху».

«Необходимо, чтобы в других странах при разных похожих обстоятельствах все понимали, что наших сограждан мы будем защищать — по-другому нельзя. Я очень озабочен этой проблемой. Максим Шугалей парень хороший, честный, профессионал в своем деле. То, что его удерживают в тюрьме, — это безобразие», — заключил Перевязкин.

Напомним, социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками RADA на территории так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. К ним на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката и до сих пор не предъявили обвинений. Социологов удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями и пытками тюремщиков.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич инициировал проведение одиночных пикетов у посольства Ливии в Москве, представленного функционерами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.