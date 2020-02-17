Донбасс сегодня: СБУ накрыла схрон солдат ВСУ, офицер потерял секретную флешку

Донбасс, 17 февраля. Киевские силовики используют радиоэлектронные средства для подавления сигналов БПЛА ОБСЕ. Военнослужащие ВСУ украли и припрятали снаряды, патроны и гранаты. Секретчик подразделения ВСУ потерял флеш-карту. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки территория поселка Смелое в ЛНР обстреляна один раз из орудия боевой машины пехоты. По ДНР огонь велся шесть раз. Горловка, Донецк, Александровка и Саханка обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия. На западе Донецка поврежден частный жилой дом.

Оборонные ведомства республик продолжают фиксировать установку киевскими силовиками бронетехники рядом с жильем мирных граждан. Вблизи населенных пунктов Кодема, Калиново, Галициновка, Первомайское, Карловка и Бугас в ДНР подразделения ВСУ разместили девять боевых машин пехоты, бронетранспортеров и боевых разведывательных дозорных машин. Также замечены самоходные гаубицы и зенитные установки.

Отмечена активная работа по подавлению сигналов летательных аппаратов, принадлежащих ОБСЕ. На мариупольском направлении подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ применило радиоэлектронные установки Р-934Б и «Буковель-АД».

Народная милиция ЛНР сообщает о том, что рядом с жилым сектором в городе Попасная военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили боевую разведывательную машину, а в районе Золотого разместили мобильную группу РЭБ. Все указанные факты подтверждаются отчетами ОБСЕ.

СБУ обнаружила схрон с боеприпасами в Луганской области

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли секретный склад с боеприпасами, расположенный вблизи Попасной. Из схрона изъято около 1000 патронов, 5 гранат и 4 боеприпаса к противотанковому гранатомету.

Как рассказал пресс-офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, в район обнаружения несанкционированного склада прибыла группа из состава оперативно-тактической группировки «Север» для расследования факта. В результате было задержано трое солдат 72-й мехбригады, которые причастны к краже боеприпасов. Расследование проводится в отношении руководителя одного из батальонов бригады.

Командир подразделения ВСУ потерял секретную информацию

Начальник секретного отделения службы защиты государственной тайны 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ решил заранее отметить 14 февраля — День влюбленных, сообщают в Народной милиции ЛНР. Для поздравления он избрал свою подчиненную — сотрудницу секретного делопроизводства. Парочка отправилась в развлекательное заведение города Счастье 13 февраля. Однако во время празднования офицером были утеряны флеш-карта с секретной информацией и папка с боевыми распоряжениями.

Стало известно, что в расположение части прибыла проверка из контрразведки СБУ. Кроме личного состава были опрошены сотрудники кафе, где выпивали двое влюбленных. Во время разбирательства проводился обыск места службы командира одного из батальонов бригады. В личном кабинете сотрудники СБУ нашли несколько квадрокоптеров, которые офицер надеялся продать. Секретную флешку так и не нашли.