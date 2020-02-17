Коронавирус впервые выявлен у гражданина России. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус впервые диагностирован у россиянки

Эпидемия коронавируса спустя два месяца добралась и до наших сограждан. Сегодня инфекцию подхватила россиянка — одна из пассажиров судна Diamond Princess в Японии. Эту новость уже подтвердило наше посольство в Токио. И для россиян это первый случай заболевания новым вирусом, который с декабря бушует в Китае и в основном в азиатских странах. При этом на круизном лайнере, а он уже две недели стоит на карантине, заболели почти 500 (454) человек, их число растет ежедневно. На судне около 3 000 пассажиров из разных стран, наших сограждан — 24. В самой России пока зафиксировано два случая коронавируса (в Забайкалье и Тюменской области), диагноз поставили гражданам Китая. Вместе с тем другая не менее интересная история разворачивается в Петербурге. Суд решил принудительно вернуть на карантин Аллу Ильину, уже ставшей знаменитой беглянку из Боткинской больницы. Напомним, что 6 февраля девушку госпитализализировали: в самый разгар эпидемии она отдыхала в Китае, а вернувшись, пожаловалась на боли в горле (характерный симптом коронавируса). Но уже через день Ильина сбежала из лечебницы, объяснив это отсутствием диагноза и информации от медиков:

«В информационном бюллетене Роспотребнадзора указано, что у них есть экспресс-тесты, которые за 2–4 часа определяют вирус. Мне, кстати, тоже очень интересно, почему за такое время я до сих пор не получила результаты анализов», — говорит Алла Ильина, петербурженка.

Поступок Ильиной возмутил врачей из Боткина, они убеждали пациентку вернуться в стационар. Но дело дошло до суда, и он сегодня встал на сторону медиков. Хотя сам процесс, видимо, не кончился:

«В любом случае решение же можно как-то обжаловать? — Разумеется, десятидневный срок. А вы будете это делать? — Да», — сказал Виталий Черкасов, адвокат.

«Самое главное, что срок не менее до 19-го и не ранее, чем до получения двух отрицательных анализов. Роспотребнадзор сказал, что неизвестен срок получения этих анализов, и на данный момент от 6 февраля до сих пор не получены результаты», — возмущена Алла.

В Роспотребнадзоре, кстати, решается и другой вопрос — как усилить карантинный контроль и ответственность за его нарушение.