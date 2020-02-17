Коронавирус впервые выявлен у гражданина России. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус впервые диагностирован у россиянки
Эпидемия коронавируса спустя два месяца добралась и до наших сограждан. Сегодня инфекцию подхватила россиянка — одна из пассажиров судна Diamond Princess в Японии. Эту новость уже подтвердило наше посольство в Токио. И для россиян это первый случай заболевания новым вирусом, который с декабря бушует в Китае и в основном в азиатских странах. При этом на круизном лайнере, а он уже две недели стоит на карантине, заболели почти 500 (454) человек, их число растет ежедневно. На судне около 3 000 пассажиров из разных стран, наших сограждан — 24. В самой России пока зафиксировано два случая коронавируса (в Забайкалье и Тюменской области), диагноз поставили гражданам Китая. Вместе с тем другая не менее интересная история разворачивается в Петербурге. Суд решил принудительно вернуть на карантин Аллу Ильину, уже ставшей знаменитой беглянку из Боткинской больницы. Напомним, что 6 февраля девушку госпитализализировали: в самый разгар эпидемии она отдыхала в Китае, а вернувшись, пожаловалась на боли в горле (характерный симптом коронавируса). Но уже через день Ильина сбежала из лечебницы, объяснив это отсутствием диагноза и информации от медиков:
«В информационном бюллетене Роспотребнадзора указано, что у них есть экспресс-тесты, которые за 2–4 часа определяют вирус. Мне, кстати, тоже очень интересно, почему за такое время я до сих пор не получила результаты анализов», — говорит Алла Ильина, петербурженка.
Поступок Ильиной возмутил врачей из Боткина, они убеждали пациентку вернуться в стационар. Но дело дошло до суда, и он сегодня встал на сторону медиков. Хотя сам процесс, видимо, не кончился:
«В любом случае решение же можно как-то обжаловать? — Разумеется, десятидневный срок. А вы будете это делать? — Да», — сказал Виталий Черкасов, адвокат.
«Самое главное, что срок не менее до 19-го и не ранее, чем до получения двух отрицательных анализов. Роспотребнадзор сказал, что неизвестен срок получения этих анализов, и на данный момент от 6 февраля до сих пор не получены результаты», — возмущена Алла.
В Роспотребнадзоре, кстати, решается и другой вопрос — как усилить карантинный контроль и ответственность за его нарушение.
Срок рассмотрения поправок в конституцию продлен
Масштабный проект изменений в Конституцию РФ может стать еще объемнее. Совет Госдумы продлил сроки рассмотрения поправок до 2 марта. Последним дедлайном была минувшая пятница, но идей и предложений по основному закону страны оказалось чересчур много. Президент России Владимир Путин анонсировал их в январе — тогда же начались и кадровые перестановки в кабмине Дмитрия Медведева, теперь уже экс-премьера. Работой по обновлению конституции занялась специальная группа. Цель изменений — политическая модернизация. Ее итогом могут стать перераспределение полномочий между президентом и парламентом, новые функции ряда госинститутов и закрепление соцгарантий для граждан. Уже сейчас поправок предложено более 500. Но финального списка теперь стоит ждать лишь в следующем месяце. Вообще-то, закон об этих изменениях Госдума уже одобрила в первом чтении. Второе могут назначить на 10 марта. Но, как бы то ни было, окончательно документ не примут до всероссийского голосования, когда свое мнение о поправках выскажут жители страны. Этот день (а им, возможно, станет 22 апреля) официально объявят выходным, но точная дата еще не согласована.
«Нафтогаз» оценил претензии к России на $8 млрд
Украинский «Нафтогаз» вновь обратился к России с финансовыми претензиями. И на сей раз оценил их примерно в $8 млрд. По версии компании, столь солидную сумму она потеряла после воссоединения нашей страны с Крымом в 2014-м. Сюда якобы входят убытки и проценты с них. Вообще, этот спор идет уже несколько лет. «Нафтогаз» продолжил его и после нового договора по транзиту российского газа, хотя одним из условий как раз был отказ от всех судебных процессов. Но дело в том, что речь шла конкретно о тяжбах с компанией «Газпром», в то время как потерю крымских активов «Нафтогаз» оспаривает у России как у государства. Впрочем, никаких $8 млрд Киеву ждать не стоит, уверен сенатор Олег Морозов.
«Украина будет и дальше пытаться всячески нам насолить, требовать компенсаций. Но мы будем на это реагировать однозначно — Крым часть Российской Федерации. И только так мы будем к этому относиться», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации России.
С «Газпромом» от всех судов «Нафтогаз» и правда отказался. Но начать с чистого листа все равно вряд ли удастся. Украинская компания может подать к российской еще один иск: по делу о старых транзитных спорах. Но пока рассчитывает уладить все путем диалога.