«Мисс Москва» раскрыла Собчак правду о «восточной сказке» с королем Малайзии

Москва, 17 февраля. «Мисс Москва — 2015» и бывшая жена малайзийского короля Оксана Воеводина в эфире шоу «Док-Ток» Ксении Собчак расскажет свою восточную сказку с плохим концом. Об этом журналистка сообщила в своем Instagram.

По словам Собчак, этот «жирнющий эксклюзив» можно будет увидеть уже сегодня в 22.30. Она сравнила Оксану с героиней сериал «Великолепный Век» на котором когда-то «сидело» полстраны, только история Воеводиной реальна.

«Король Малайзии в том числе из-за этого брака и «барвихинской» свадьбы-скандала отрекся от титула, а Оксана сегодня скрывается в России, так как боится за свою жизнь и жизнь своего ребенка», — написала Собчак.

Ведущая уточнила, что страх Воеводиной связан с тем, что у нее пытались отобрать сына. Они живут на «зашифрованной квартире», из которой она боится выходить даже чтобы купить продукты.

«Я реально попала в сериал про восточную деспотию, но только, увы, с несчастливым финалом», — заключила Собчак.

Напомним, модель Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Быстро сыграли свадьбу, а потом Оксана забеременела. Муж вскоре бросил ее одну с сыном Леоном. Сам же Мухаммад уехал обратно в Малайзию и никак не помогает ей растить ребенка.

Теперь Воеводина намерена через суд обязать Мухаммада платить алименты малышу. При этом, по словам женщины, она решилась на это, несмотря на угрозы бывшего возлюбленного. Об этом Оксана заявила в диалоге с подписчицей в Instagram. Девушка спросила Воеводину, зачем ей алименты, если она может обеспечивать ребенка сама.