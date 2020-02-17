Смакотин поддержал требование об освобождении захваченных в плен россиян в Ливии

Москва, 17 февраля. Задержание российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии без каких-либо на то оснований является нарушением международного законодательства, заявил председатель муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в частной тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Российские социологи проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране, но были схвачены боевиками, связанными с ПНС Ливии. Россиянам до сих пор не предъявлено обвинение.

В понедельник Смакотин принял участие в пикете в поддержку российских социологов у здания посольства Ливии в Москве. По словам депутата, участием в акции он намерен привлечь внимание общественности к ситуации с захваченными в плен россиянами.

«Задержание российского гражданина в другой стране без каких-то оснований является нарушением международного законодательства, тем более каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Поэтому в той ситуации, в которой оказался Максим Шугалей, нужно привлекать внимание для того, чтобы в кратчайшие сроки он был освобожден и возвращен на родину», ― приводит слова Смакотина корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич инициировал проведение одиночных пикетов у посольства Ливии в Москве в целях привлечения внимания властей РФ к проблеме. Одиночные пикеты у здания посольства Ливии в Москве будут проходить ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени. В акции примут участие не только коллеги плененных специалистов, но и известные политики, блогеры, журналисты и общественники.

Кроме того, в понедельник здание посольства Ливии в Москве пикетировали журналист Кирилл Вышинский, политтехнолог Владислав Рогимов, работавший в команде действующего президента Украины Владимира Зеленского, и лидер партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович.