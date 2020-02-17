Анпилогов рассказал о перспективах гражданского авиастроения в России

Показатели экономического развития нашей страны неоправданно занижены иностранными и, что особенно показательно, западными рейтинговыми агентствами. Об этом на организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах» заявили члены экспертной группы Федерального агентства новостей.
В частности, Алексей Анпилогов, подводя итог ранее озвученным его коллегой Анной Клименко результатам составленного ФАН рейтингам (согласно которым РФ находится среди лидеров по целому ряду важнейших показателей) и отвечая на вопрос об объективности составленной статистики, заявил об их абсолютной реалистичности — создать образ полностью совершенной России, эдакого «рая на земле» в планы рабочей группы не входило.
«Российская Федерация не идеальное государство: так, инновационность, которую мы оценили достаточно скромно (всего 4 место в рейтинге), показывает, что у страны есть потенциал, который во многом не реализуется. Приведу достаточно интересный пример: два самых успешных авиалайнера последних лет, А-380 и Boeing-737 были спроектированы в Москве. Их корпуса сделали российские инженеры! В этом и есть проблема: наша страна обладает громадным интеллектуальным потенциалом, но часто не может превратить его в готовое изделие», — рассказал эксперт ФАН.
По его словам, Россия обладает развитой атомной, ракетной и авиапромышленностью, которые находятся на самом высоком уровне — стране нужно лишь научиться конвертировать это в готовые изделия, которые будут продаваться на защищенном внутреннем рынке.
«Что же касается гражданского авиастроения, то, напомню, оно есть только у пяти стран: это США с их Boeing, Евросоюз (давайте в рамках нашего обсуждения рассматривать его в качестве единого государственного образования), Канада, Бразилия и Россия. Все. Даже Китай пока только пытается выйти на серийное производство таких самолетов», — резюмировал Анпилогов.