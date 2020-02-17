Подопечный Началовой Иващенко прокомментировал слухи об анорексии

Москва, 17 февраля. Подопечный Юлии Началовой на шоу «Один в один» Георгий Иващенко прокомментировал слухи о том, что страдает анорексией.

Пользователи Сети обратили внимание на серьезные изменения внешности артиста. Судя по последним фото, которые исполнитель публикует в Instagram, он очень сильно похудел и буквально стал походить на живой скелет.

Однако сам Иващенко не разделяет опасений по поводу своей худобы и самочувствия.

«Ем тогда, когда хочу. Хожу на разные мероприятия, занимаюсь многими проектами. Согласитесь, у анорексиков напрочь отсутствуют силы и желание жить, чего про меня нельзя сказать точно», — заметил певец.

По его словам, за последнее время он сбросил 17 килограммов, и сейчас весит 60 килограммов.

«Не преследовал цель похудеть, а уже тем более — довести себя до истощения. Видимо, к 30 годам пришло осознание того, что надо заботиться о себе и своем теле. Я стал отдавать предпочтение полезным продуктам», — заявил Иващенко.

Он добавил, что сейчас придерживается специальной диеты из-за проблем с поджелудочной железой, начавшихся еще летом.

«Благодаря новому образу жизни мой вес стабилизировался. Сейчас меня устраивает моя фигура. Да, может, кому-то я кажусь слишком субтильным, но для меня это нормально», — поделился музыкант.

Иващенко также рассказал об общении со своим наставником Юлией Началовой, которая страдала от анорексии.