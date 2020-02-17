Волочкова назвала Собчак «ущербным человеком»

Москва, 17 февраля. Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на упрек телеведущей Ксении Собчак в том, что та постоянно публикует в соцсетях фотографии в шпагате.

Собчак прокомментировала один из постов танцовщицы в Instagram. Она заметила, что никому уже не интересно смотреть на такую позу. С точки зрения телеведущей, «один раз в год этот шпагат смотрелся бы классно».

«Но когда человек выкладывает свою «растопырку» в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голожопые философы Instagram, которые с утра до вечера думают только о том, под каким еще ракурсом снять свою «сексуальность», — написала Собчак.

Волочкова на радио Kp.Ru прокомментировала слова телеведущей. Она заявила, что не будет уподобляться человеку, который льет на нее постоянно грязь.

«Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала», — объяснила поведение телеведущей балерина.

По ее словам, Собчак вместе со своей семьей сидела в первом ряду Мариинского театра, где Волочкова уже танцевала партию в «Лебедином озере».

Волочкова продолжает готовиться к свадебному торжеству. Ранее она заявила, что не будет отмечать ее с «Мистером М» 20 октября этого года. На «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» Волочкова поделилась своими планами, заметив, что изначально торжество было намечено на вторник, а это рабочий день, следовательно, многие гости не смогут прийти. Поэтому было принято решение перенести дату свадебного торжества на 10 октября.

Напомним, Волочкова рассказала об особенностях своей диеты кальяном, алкоголем и одним помидором. Она призналась, что не ограничивает себя в жизненных удовольствиях.