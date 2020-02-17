Депутат Красов рассказал, кого из россиян могут задержать во время путешествий в США

Депутат Госдумы Леонид Красов считает, что в зону риска во время путешествий в США попадают силовики, конструкторы и журналисты.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство предупредило соотечественников о риске преследования со стороны американских правоохранителей и спецслужб при въезде на территорию Соединенных Штатов Америки или других стран, осуществляющих выдачу подозреваемых США.

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — значится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что российские дипломаты прилагают все возможные усилия для оказания помощи попавшим в беду россиянам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения в Россию. Тем не менее в МИД настоятельно рекомендуют соотечественникам тщательно планировать зарубежные поездки и взвешивать все существующие риски, ведь с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, 6 из которых были задержаны в 2019 году.

Комментируя выпущенное российским МИД предостережение, член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что никто из россиян не застрахован от неправомерного задержания, однако в зоне повышенного риска находятся «определенные группы граждан РФ».

«Конечно, все делается большей частью по надуманным причинам, ведь они [россияне] якобы посягают на безопасность США, занимаются шпионажем и т. д., хотя сами россияне могут находиться совсем на другом континенте, вдалеке от самих США, может быть, даже за тысячи километров. Честно говоря, я бы еще раз призвал граждан Российской Федерации, особенно тех, кто занят в силовых структурах, занят работой в оборонно-промышленном и финансовом секторе, воздержаться от поездок. В зоне повышенного риска также находятся и журналисты, то есть люди, отстаивающие иное от американского видение на происходящие в мире события. Именно эти люди несут повышенную опасность для США», — утверждает парламентарий.

По его же словам, если гражданин России думает или действует вразрез с американскими планами, он попадает в разряд неблагонадежных, а значит, его следует немедленно арестовать и выслать в США. Причем предлог для осуществления этих планов может быть разным и зачастую надуманным.

«Если человек думает не по-американски, поступает не так, как бывший мировой жандарм того требует, то он представляет угрозу для Соединенных Штатов. Я не хочу демонизировать США, но то, что они делают из года в год, говорит о них не с самой лучшей стороны. Яркие тому примеры — задержание Бута, Ярошенко и Бутиной. Причем это только те случаи, которые получили широкую огласку. Поэтому необходимо со всей ответственностью отнестись к предостережению нашего МИД», — говорит собеседник ФАН.

Консульские проблемы внутри США

Стоит отметить, что ситуация также усугубляется тем, что после начала в 2014 году кризиса в отношениях США и РФ американские власти сделали все возможное для закрытия генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле, что создает очень серьезные проблемы для работы российских дипломатов в деле вызволения россиян, незаконно оказавшихся в американских тюрьмах.

«Этот факт вообще свидетельствует не о расширении двухстороннего сотрудничества двух стран, а скорее наоборот — это агрессивные шаги США, направленные на свертывание сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому да — возможности нашего внешнеполитического ведомства в США становятся более ограниченными. В связи с этим штат сотрудников был уменьшен и их возможности тоже. Раньше наши представительства располагались в разных частях США, а сегодня они остались в Вашингтоне, в Хьюстоне и Нью-Йорке», — говорит Леонид Красов.

По мнению собеседника ФАН, пока отношения России и Соединенных Штатов не нормализовались, россиянам при планировании своих путешествий стоит обратить внимание на внутренний туризм. Особенно актуально это будет для сотрудников силовых ведомств и работников российского ОПК.

«Лучше всего, если выбирать место для отдыха, использовать просторы Российской Федерации. По крайней мере, так мы изучим и географию, и историю нашей страны, а также поможем в развитии турбизнеса. Так что это очень обоснованное предостережение МИД РФ», — заключил депутат.

Напомним, россиянина Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину.

Другой россиянин, Виктор Бут обвиняется в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США считается террористической. В 2008 году российского бизнесмена задержали в Бангкоке по запросу Вашингтона. В 2010 году мужчину экстрадировали в США, где приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Следствие инкриминировало ей участие в заговоре с целью ведения деятельности на американской территории в пользу иностранного государства. Спецслужбы США утверждали, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированной в качестве иностранного агента.