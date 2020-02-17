Путин сменил посла РФ в Венесуэле

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венесуэле. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мелик-Багдасаров работал на посту замглавы Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России.

«Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боливарской Республике Венесуэла», — говорится в указе.

Ранее эту должность занимал Владимир Заемский. Он был освобожден от занимаемой должности отдельным указом президента РФ.