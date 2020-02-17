Активист Андреев рассказал, как защитить автомобиль от угона

Санкт-Петербург, 17 февраля. Количество угонов в России за последние годы снизилось на 5-6%, однако показатели все еще высокие. Руководитель Сообщества поиска угнанных автомобилей СПУА.рф Дмитрий Андреев рассказал, как защитить автомобиль от угона.

По словам активиста, в 2019 году в России зафиксировано около 20 тысяч случаев угона автомобилей. Андреев отметил, что автопроизводители не могут гарантировать безопасность ― чем новее система, тем проще злоумышленникам ее взломать. Преступники успевают взломать систему антиугона еще до ее широкого распространения на рынке.

Активист отметил, что на данный момент самыми угоняемыми автомобилями остаются китайские и японские машины из бюджетного и среднего сегмента. Кроме того, из элитных автомобилей проще всего угону поддаются Cadillac и Grand Cherokee.

Андреев рекомендовал автовладельцам использовать нештатные противоугонные устройства, причем российского производства. Устанавливать систему эксперт посоветовал не у дилера, а в специализированной профильной организации.

«Эти меры дают почти сто процентов гарантии. Только российские инженеры интуитивно способны бороться с менталитетом российских угонщиков», ― заявил Андреев в комментарии интернет-телевидению «Город+».

Если угон все же произошел, то помимо полиции и налоговой необходимо обратиться за помощью к общественным организациям. Неравнодушные граждане со всей страны помогают обнаружить украденное транспортное средство.