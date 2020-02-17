Господа и рабы самого «свободного» государства в мире

Невероятно, но факт: в США огромной популярностью пользуются реалити-шоу, в которых коллекторы занимаются конфискацией, а проще говоря, отбирают имущество у граждан, которые по тем или иным причинам не смогли выполнить свои долговые обязательства. При этом зрителю важна причина, почему должник оказался в такой ситуации — они наслаждаются действием и даже, кажется, забывают о том, что и в их двери могут постучаться бравые парни с платежной ведомостью. Это связано с особенностями банковской системы США, где любой взятый гражданином кредит станет основанием для его дальнейшего закабаления в случае неуплаты долга вовремя. Неудивительно, но львиная доля населения США так или иначе живет с долговым бременем.

Долговые тюрьмы

Но что делать, если у должника нет движимого или недвижимого имущества? Тогда банк может обратиться в суд и уже по решению суда должник будет отправлен в тюрьму, где и отработает нужную сумму.

По данным Бюро защиты прав потребителей, каждый третий американец имеет просроченный долг в руках частного коллекторского агентства. Эти долги невелики — в среднем около 1300 долларов. Но коллекторы часто обращаются в суды по мелким искам.

Более 90% этих дел решаются в пользу коллекторских агентств, в основном потому, что они никем не оспариваются. После победы компании могут украсть заработную плату или конфисковать имущество. Они также могут попросить провести «судебную экспертизу должников» — процесс, в ходе которого должников допрашивают об их финансовой истории, чтобы определить окончательный способ оплаты.

Если должник не явится на экзамен, то компании могут ходатайствовать перед судьями о выдаче ордера на арест. Судьи также могут выдавать ордера на арест лиц, которые не выполняют предписанный судом план выплат. Тот факт, что должник никогда не получает уведомления об иске или о том, когда он должен явиться в суд, или даже о том, является ли долг реальным, имеет мало значения.

Должники, как правило, не знают об ордере, пока их не остановят за нарушение правил дорожного движения или офицеры не войдут в их дом. Должники могут сидеть в тюрьме неделями — и все из-за того, что не платят по счетам. Если они платят залог, то эти деньги часто идут непосредственно в агентство по взысканию долгов.

Для справки, долговые тюрьмы, как и телесные наказания, были практически полностью упразднены во всех развитых странах еще до начала 20-го века.

Банки — истинные хозяева Америки

Но как же получилось так, что в стране «образцовой демократии» человеку так легко можно сломать жизнь из-за сравнительно небольшой суммы долга? И почему такие ситуации вообще не вызывают никакого сочувствия в обществе?

Ответ более чем прост. Историческими хозяевами США были не американцы, не мигранты, не лихие ковбои, а банкиры, которые давали ссуды и кредиты первопроходцам, чтобы те смогли купить оружие и все необходимое для освоения новых территорий. Кстати, банки США, которые существуют до сих пор, выдавали кредиты и на покупку рабов. Само собой разумеется, что не все могли расплатиться по кредитам и тогда банкиры нанимали частных «детективов», которые делали за них свою грязную работу. В итоге банки все равно получали свою прибыль.

Как стать рабом в США

На сегодняшний день в США можно попасть в рабство двумя способами. Самый простой из них — купить свое жилье или взять кредит для сомнительного стартапа. В случае, если вы не сможете выплачивать долг с процентами, банк отнимет у вас все более или менее ценное имущество и пустит это с аукциона, а если это не покроет сумму долга, то вы будете практически полностью отдавать свой заработок банку в принудительном порядке.

Второй способ стать рабом в США — совершить не тяжкое преступление. Попав в тюрьму, человек будет арендован предприятием у тюрьмы и будет работать бесплатно, а деньги за его труд будут идти в администрацию исправительного заведения.

Каким-либо другим способом «американская демократия» просто не работает. Чтобы часть населения жила в относительном благополучии, а 1% процент населения был сверхбогатым, огромное количество американцев должно трудиться в прямом смысле в рабских условиях или же лишаться всего своего имущества, а заодно и своего социального статуса.

Напомним, долговое рабство — это древний институт, восходящий к началу империи. В прежние времена он был явным и заметным, потому что носил более личный характер. Незадачливый заемщик становится рабом в странах с низким уровнем дохода. В современных Соединенных Штатах он носит более системный и менее личный характер.

В последние годы все более широкое поле научных исследований показало, как Америка благодаря географическому росту страны после революции и стремлению поработителей к увеличению производства хлопка создала сложную систему, направленную на монетизацию и максимизацию труда порабощенных. На хлопковых полях южной части страны эта система основывалась на постоянной угрозе насилия и тщательном использовании записей. Труд каждого человека отслеживался ежедневно, и тех, кто не соответствовал поставленным целям, избивали.

Поскольку надсмотрщики и владельцы плантаций управляли системой принудительного труда, направленной на максимизацию эффективности, они взаимодействовали с сетью банкиров и бухгалтеров и брали кредитные линии и ипотечные кредиты, чтобы управлять американской империей хлопка. Целая индустрия — первый крупный бизнес Америки, — вращалась вокруг рабства. Таким образом, можно говорить о рабстве как основе государственности США.

На сегодняшний день все механизмы принудительного труда и долгового рабства все еще практикуются сегодня в США. Тюремно-промышленный комплекс в США стал более обширным, чем когда-либо, поскольку список мелких преступлений, за которые люди находятся в заключении, увеличился. В системе, конечно, много серьезных нарушителей, но дело в том, что нашим современным «рабовладельцам» становится все легче размывать границы.