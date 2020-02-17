Главные новости 17 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 17 февраля.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф в грубой форме ответила на критику российской спортсменки Анфисы Резцовой. Норвежская биатлонистка грубо ответила на критику российской коллеги.

Недавно стало известно, что юморист и телеведущий Максим Галкин отправился на горнолыжный курорт вместе со своими детьми. Сломавшая ногу Орбакайте случайно рассекретила место отдыха Галкина с детьми.

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время своего выступления прыгнула со сцены. Бузова прыгнула со сцены в толпу поклонников, но ее никто не поймал.

Андрей Лесик считает, что украинцам не дают выражать свою позицию. Харьковский политик заявил, что под оккупацией находится Украина, а не Крым или Донбасс.

Игорь Вдовин высказался о возможном долге перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой. Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой.

В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.

Напомним, что Примадонна с Максимом Галкиным воспитывает шестилетних близнецов Гарри и Лизу. Пугачева рассказала о своей заветной мечте.

Народный артист и кинорежиссер Георгий Шенгелая скончался в Грузии в возрасте 82 лет. Ушел из жизни кинорежиссер Георгий Шенгелая.

На воздушном судне сработала сигнализация негерметичности. Рейс Уфа — Пхукет сел в Москве из-за сработавшего датчика.

Поездка Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности омрачилась неприятным инцидентом, о котором он умолчал. Экс-депутат Рады рассказал, как Порошенко не пустили в зал на Мюнхенской конференции.