Зараженная коронавирусом россиянка не запрашивала помощь у посольства РФ в Японии

Токио, 17 февраля. Посольство России в Токио не получало запрос об эвакуации из Японии от россиянки, заразившейся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess.

«Просьб об эвакуации от заразившейся россиянки, как и от других граждан РФ на борту судна, не поступало. Ожидается, что она будет госпитализирована в Японии», — пояснили в посольстве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время нет данных о том, в какое именно медицинское учреждение будет госпитализирована гражданка России.

Ранее стало известно, что гражданка России оказалась в числе зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится в Японии.

С 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине в порту Иокогамы. К настоящему моменту у 450 пассажиров лайнера зафиксированы симптомы коронавируса. Всего на борту судна находятся более 3,4 тысячи человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились около 69 тысяч человек. От вируса погибли более 1,6 тысячи человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.