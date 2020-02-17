Шойгу обсудит с министром обороны Сербии военное сотрудничество Москвы и Белграда

Белград, 17 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Почетный эскорт из самолетов МиГ-29 встретил российского министра над территорией Сербии. Планируется, что Шойгу встретится с сербским коллегой Александром Вулиным. Стороны обсудят вопросы, касающиеся военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

Россияна Марковская также отметила, что Сергей Шойгу примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».

Сербские ВВС МиГ-29 сопроводили самолет министра обороны России. Видео почетного эскорта опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры были сняты с борта российского самолета. На видеозаписи можно увидеть, как сербские истребители МиГ-29 летят рядом с бортом Сергея Шойгу. МиГ-29 сопроводили главу Министерства обороны России до самого Белграда.