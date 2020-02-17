Экстремальная гонка «Ледовый шторм» прошла на Байкале. ФАН-ТВ

На озере Байкал завершилась экстремальная гонка «Ледяной шторм». С 14 по 17 февраля 50 велосипедистов и конькобежцев со всей страны и зарубежья преодолевали дистанцию в 205 км по льду озера от поселка Сахюрта до Листвянки. Быстрее всего до финиша добрался спортсмен из Иркутска Артем Кухаренко – его забег на коньках занял 8 часов 23 минут 39 секунд. В аналогичной дисциплине среди женщин первое место заняла москвичка Анастасия Афанасьева прибежав через 10 часов 51 минуту 34 секунды.

Австриец Максимилиан Цимник стал лучшим среди мужчин -велосипедистов (9 часов 38 минут 56 секунд), а иркутянка Екатерина Лукашова выиграла первенство среди женщин велосипедисток (9 часов 38 минут 56 секунд).