Депутат ГД Шерин призвал привлечь к ответственности СМИ за публикацию фейков

Москва, 17 февраля. СМИ, публикующие фейковую информацию, угрожают безопасности России, поэтому должны нести ответственность за свою деятельность. Так считает депутат Госдумы Александр Шерин.

В разговоре с корреспондентом iReactor парламентарий заметил, что в последнее время ситуация с распространением недостоверной информации стоит наиболее остро.

«В каждом случае нужно проводить расследование и анализ. Если подтвердится, что это фейки, то, конечно, надо привлекать к ответственности», — считает Шерин.

По его словам, многие издания публикуют фейки на заказ, при этом некоторые из них сотрудничают с запрещенными организациями.

«Если какие-то издания сотрудничают с террористическими организациями и потом выпускают фейки – разумеется, нужно наказывать. Если они террористам сливают какие-то государственные тайны, то тоже нужно привлекать», — сказал депутат Госдумы.

Напомним, Федеральное агентство новостей выпустило расследование о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с джихадистами в Сирии. Корреспондент использовал информацию боевиков для подготовки эксклюзивных материалов, в которых дискредитировал действия России и законного правительства Сирии. Более того, Коротков публично раскрыл личные данные летчиков, участвовавших в операциях против террористов, в результате чего их близкие стали получать угрозы.