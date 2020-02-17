Боевики RADA, похитившие россиян в Ливии, вербовались «Аль-Каидой»* в Судане

С мая 2019 года двое российских социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в плену боевиков группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Многие из членов этого бандформирования являются боевиками запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1, переброшенными ранее в Ливию суданской разведкой. Об этом стало известно после публикации в СМИ отчета о сотрудничестве ПНС с террористами.

Оказалось, что джихадисты «Аль-Каиды» были переброшены в Ливию для вступления в ряды вооруженных бандформирований представителей ПНС Ливии Абд аль-Рауфа Карры, Усамы аль-Джувейли и Шабана Хадиа при помощи суданской разведки. Об этом ранее в видеоинтервью изданию Free West Media рассказал один из сотрудников Службы разведки Судана, который лично занимался переправлением террористов в лагеря для подготовки на севере страны, где они тренировались около трех месяцев, а затем отправлялись в Ливию.

Таким образом, граждане РФ, незаконно удерживаемые в частной тюрьме «Митига» в Триполи, подвергаются серьезной опасности, ведь в качестве охранников там выступают головорезы, связанные с «Аль-Каидой». Не стоит забывать, что никаких официальных обвинений в адрес социологов так и не было выдвинуто, а главарь ПНС Файез Саррадж и вовсе заявил о нежелании вмешиваться в «расследование» касательно россиян. В интервью Федеральному агентству новостей экономист, политолог Александр Дудчак отметил, что та ситуация, в которой оказались российские социологи, является крайне сложной и опасной, поскольку они находятся в руках террористов «Аль-Каиды», являющихся наемниками триполитанского режима.

«Ситуация очень сложная. То, в каких условиях и под чьим наблюдением содержатся Максим Шугалей и Самер Суэйфан на ливийской территории, вызывает серьезное беспокойство. Как их ни назови и к какой группировке ни причисли, в любом случае члены «Аль-Каиды» являются террористами международного уровня, от преступных действий которых в данном случае страдают российские граждане и граждане других государств. В общем-то, это и есть тот самый международный терроризм, организованный во многом благодаря действиям Запада. «Аль-Каида» распространилась на территории Ливии и Судана, и в этом есть конкретная заслуга западных стран, прежде всего США. Ячейки этой террористической группировки есть и в других государствах Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По большому счету, все они образовались и продолжают свою активность благодаря тому, что многие страны были разрушены зачастую под благовидными предлогами защиты демократии», — считает эксперт.

Стоит отметить, что суданские разведслужбы активно занимались в конце 2018 года переброской боевиков, подготовленных в тренировочных лагерях «Аль-Каиды» на севере Судана, для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований ПНС Ливии. Вербовка новоиспеченных террористов триполитанского оккупационного режима происходила в основном среди местного суданского населения, но попадали туда и сомалийцы. Часть радикалов была зачислена в группировку начальника тюрьмы «Митига», часть стала наемниками одного из важных «чиновников» Триполи — Шабана Хадиа, который является заместителем секретаря ПНС.

По словам собеседника ФАН, так называемое Правительство национального согласия не сильно переживает о том, что его в очередной раз уличили в сотрудничестве с террористами, так как за его спиной стоит Запад, устроивший хаос в североафриканском государстве в 2011 году. Он считает, что информация бывшего сотрудника суданского мухабарата о членах «Аль-Каиды» в рядах ПНС будет и дальше игнорироваться как Триполи, так и отдельными странами, поддерживающими незаконный режим Файеза Сарраджа.

«То, что сейчас терроризм процветает в Ливии и других странах, в этом большая заслуга, прежде всего, Соединенных Штатов. Марионеточный режим в Триполи, установленный после свержения Муаммара Каддафи, вряд ли будет как-то оправдываться. Я не думаю, что ПНС Ливии вообще переживает по поводу того, что всплывают факты его сотрудничества с боевиками «Аль-Каиды» и других террористических организаций, так как они опираются не только на джихадистов, но и на власти ряда западных государств», — заключил Александр Дудчак.

Руководство ПНС не стесняется своих связей с террористами, оправдывая их присутствие в своих рядах необходимостью борьбы за удержание власти в Ливии. Об этом свидетельствует заявление заместителя главаря ПНС Ахмеда Омара Майтыги, попытавшегося оправдать нахождение сирийских боевиков в Триполи отсутствием поддержки со стороны США.

«Когда вы тонете в воде, и кто-то посылает вам спасательный жилет, что вы собираетесь делать — посмотреть на того, кто послал спасательный жилет, или взять его?» — сказал триполитанский «чиновник».

Напомним, в Москве продолжается бессрочный пикет в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана, в котором уже приняли участие глава ФЗНЦ Александр Малькевич, социолог Александр Прокофьев, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, бывший депутат Госдумы РФ, глава Комитета дружбы России и Ливии Дарья Митина и другие. Все его участники требуют от ПНС Ливии немедленного освобождения незаконно задержанных социологов.

1 Организация запрещена на территории РФ.