Кокорин может дебютировать за «Сочи» в матче против «Динамо»

Сочи, 17 февраля. Форвард «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи» в турецком Белеке. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В Турции сочинцы проводят третий сбор и сегодня сыграют с московским «Динамо». Кокорин может дебютировать в составе сочинцев уже в этом матче.

Уточняется, что нападающий будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, 21 января «Сочи» уже объявлял о переходе Александра, но его агент Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен уходить от сине-бело-голубых. В феврале руководство петербургского ФК перевело его в «Зенит-2», выступающий в Олимп — Футбольной национальной лиге.

Кокорин защищал цвета «Зенита» с 30 января 2016 года. Вместе с зенитовцами он провел 92 матча, на его счету 34 гола и 12 результативных передач. В составе питерского ФК Кокорин стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Зенит» прокомментировал переход футболиста в «Сочи» и пожелал ему удачи и успехов на футбольном поле.