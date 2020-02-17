Эксперты ФАН сравнили госдолги России, США и Японии

Показатели экономического развития Российской Федерации неоправданно занижены иностранными и, особенно, западными рейтинговыми агентствами. Об этом на организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах» заявили члены экспертной группы Федерального агентства новостей.

В частности, Анна Клименко рассказала о странной методике расчета международных рейтингов, оценивающих ключевые показатели экономики. По ее словам, измерение сложных многокомпонентных данных не должно вестись на основе абстрактных индексов с непрозрачной методикой расчета и анонимных опросах.

«Например, есть такие странные индексы, как «индекс экономического счастья» и «глобальный индекс миролюбия» — работать с ними довольно сложно. Поэтому мы и занялись этим проектом. В рамках него у нас было четыре исследования: по экономике, энергетике, инновационному потенциалу и правам человека. Так, по уровню устойчивости экономики Россия занимает второе место, уступая только Китаю. В своих расчетах мы учитывали не только ВВП, но и другие важные показатели, такие как государственный долг. И здесь у нашей страны заметное преимущество, поскольку все так называемые «успешные» экономики живут «взаймы»: у США этот показатель достигает 104% от ВВП, у Японии — 200%, в то время как у России он составляет всего 14%», — рассказала члены экспертной группы.

Что же касается уровня развития энергетики, то здесь, согласно исследованию ФАН, РФ занимает уверенное первое место: наша страна — единственное из государств в мире, у которого отсутствует дисбаланс в энергетике. Вместе с тем Россия целиком и полностью энергетически самодостаточное государство — и этот факт, безусловно, имеет геополитическую значимость.

Российская Федерация имеет все предпосылки к технологическому прорыву: экономика знаний в стране выросла сразу на 9 позиций, в то время как такие страны, как США, Франция, Япония, Великобритания, Италия и Индия имеют в этом плане отрицательный рост.