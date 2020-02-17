Пермячку будут судить за выдуманное изнасилование

Пермь, 17 февраля. Жительница города Кунгур Пермского края наврала про изнасилование, чтобы оправдаться перед близкими, почему она не ночевала дома. Об этом сообщили в СКР по региону.

По данным следствия, 22-летняя девушка подала заявление в полицию об изнасиловании. Однако в ходе проверки было установлено, что девушка наврала. По ее словам, она сделала это ради того, чтобы оправдать перед близкими свое отсутствие дома ночью, пишет «АиФ».

В отношении пермячки заведено дело по статье ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», теперь ее ждет суд.