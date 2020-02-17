Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Пермячку будут судить за выдуманное изнасилование

39
0 Оставить комментарий

Пермячку будут судить за выдуманное изнасилование

Пермь, 17 февраля. Жительница города Кунгур Пермского края наврала про изнасилование, чтобы оправдаться перед близкими, почему она не ночевала дома. Об этом сообщили в СКР по региону.

По данным следствия, 22-летняя девушка подала заявление в полицию об изнасиловании. Однако в ходе проверки было установлено, что девушка наврала. По ее словам, она сделала это ради того, чтобы оправдать перед близкими свое отсутствие дома ночью, пишет «АиФ».

В отношении пермячки заведено дело по статье ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», теперь ее ждет суд.

 

Новости партнеров

Новости партнеров