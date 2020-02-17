Советник главы МИД Ирана Санаи отметил важность сотрудничества с РФ и Турцией по Сирии

Москва, 17 февраля. Взаимодействие России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии должно продолжаться. Такое мнение высказал старший советник главы МИД Ирана, бывший посол страны в РФ Мехди Санаи.

По его мнению, сотрудничество стран ускоряет процесс урегулирования конфликта в Сирии.

«Та работа, которую совместно Иран, Россия, Турция начали, должна продолжаться, потому что она показала свои результаты по восстановлению стабильности», — заявил Санаи на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его наиболее горячая фаза завершилась в 2017 году разгромом основных сил запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Согласно Астанинским договоренностям 2017 года между Россией, Турцией и Ираном, на территории Сирии были сформированы четыре зоны деэскалации, три из них перешли под контроль Дамаска в 2018 году.

На территории четвертой зоны деэскалации, расположенной преимущественно в провинции Идлиб, до сих пор размещены силы различных группировок, в том числе боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в январе после попыток введения в регионе режима прекращения огня, поскольку террористы усилили атаки, совершая удары по жилым кварталам и социальным объектам. В ответ Сирийская арабская армия начала успешное наступление, заняв стратегически важный город Серакиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.