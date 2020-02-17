Шторм «Дэннис» пришел в Петербург. ФАН-ТВ

В Петербурге объявлен оранжевый уровень угрозы. На город обрушился скандинавский тайфун «Дэннис», принесший с собой проливные дожди, порывистый ветер до 25-28 м/c и рекордные февральские плюсовые температуры. Под водой оказался практически целый район Мурино, водители сообщают о сотнях поваленных деревьях, а из-за опасности подтопления на дамбе закрыли затворы. МЧС рекомендует жителям быть осторожными, выходя из дома.