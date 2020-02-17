«Нафтогаз» представил новую стратегию по добыче газа на Украине

Москва, 17 февраля. Директор интегрированного газового бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов рассказал, что добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения «Дельфин» в Черном море и добычу газа из сланцевых пород начнут на Украине в рамках новой стратегии.

Новая десятилетняя стратегия «Тризуб» («Трезубец») направлена на увеличение добычи газа. Она была представлена на презентации, трансляцию которой вела компания «Укргаздобыча» на своей странице в социальной сети Facebook.

«Она состоит из трех составляющих: первое — это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе — это газ из сланцевых пород, третье — это шельф», — заявил Фаворов.

По его словам, новая программа представлена кабинету министров Украины и наблюдательному совету «Нафтогаза». Фаворов рассказал, что у компании «Укргаздобыча» есть перспективная лицензия на добычу газа из плотных пород «Дельфин». Он заметил, что бурение будет проводиться кустовым способом. Кроме того, Андрей Фаворов заметил, что компания планирует начать разработку шельфового месторождения в Черном море.