Телеканал «НТВ-Мир Балтия» оштрафовали в Великобритании за сюжет о Скрипалях

Лондон, 17 февраля. Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал на 20 тысяч фунтов компанию Baltic Media Alliance Ltd за нарушение правил вещания, которое было допущено телеканалом «НТВ-Мир Балтия». Об этом сообщает пресс-служба Ofcom.

«Ofcom наложил на Baltic Media Alliance Limited штраф в размере 20 тысяч фунтов в связи с деятельностью ее телеканала «НТВ-Мир Балтия» за несоблюдение правил вещания», — говорится в сообщении.

Причиной для данного решения стал сюжет в программе «Сегодня», который транслировалась в эфире телеканала 2 апреля 2018 года. Сюжет был посвящен отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери. Ofcom утверждает, что в программе «Сегодня» якобы «не соблюдался принцип беспристрастности».

«Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала», — отмечается в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании заявили, что Россия якобы несет «ответственность за отравление Скрипалей». Москва неоднократно опровергала обвинения Лондона, требуя предоставить материалы расследования, однако британские власти отказываются контактировать с российской стороной по данному поводу.