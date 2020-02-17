Депутат Кобилев попросил нового главу Дом.рф Мутко возместить потери обманутых дольщиков

Москва, 17 февраля. Новый генеральный директор государственной компании ДОМ.РФ Виталий Мутко на недавней рабочей встрече с депутатами предложил обсудить конкретные региональные истории и пообещал наладить взаимодействие с субъектами страны. Как стало известно Федеральному агентству новостей, депутат Госдумы от Ростовской области Алексей Кобилев после разговора уже направил в адрес Мутко обращение с просьбой выплатить компенсации обманутым дольщикам в Ростове-на-Дону, пострадавшим от самых крупных обанкротившихся застройщиков «СтройСпектр» и «Рубин».

В обращении Алексей Кобилев выделил два случая из своего региона — строительные пятна на улице Евдокимова и на бульваре Платова в Ростове-на-Дону.

«В ловушку этих долгостроев попали сотни обманутых дольщиков, а пятно застройки, занимающее чрезвычайно большую территорию — это буквально ноющая рана на теле Ростова-на-Дону, — говорится в обращении. — При этом общая сумма долговых обязательств застройщиков перед своими кредиторами в случае с ООО «Рубин» — 1 млрд рублей, в случае ООО «СтройСпектр» — 1 млрд 66 млн рублей».

Депутат уточнил, что обманутые дольщики регулярно обращаются в его адрес с просьбой о помощи. По его данным, объекты незавершенного строительства были заброшены еще на стадии котлована, перспектив на возведение у них нет. В результате недобросовестного отношения застройщиков крупная часть территории города оказалась парализована стройкой, а обманутые дольщики — без жилья и денег.

«Насколько известно, ДОМ.РФ от имени Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства — регулярно оказывает поддержку дольщикам, — прокомментировал свое обращения в ДОМ.РФ для ФАН Алексей Кобилев. — Только в конце прошлого года компенсации получили участники более 30 проблемных строек из различных регионов, в том числе Ленинградской, Орловской, Пензенской областей, а также других субъектов нашей необъятной Родины».

Акционерное общество «ДОМ.РФ» сменило руководителя 28 января: Александр Плутник, возглавлявший организацию с 2015 года (тогда она называлась Агентство ипотечного жилищного кредитования «АИЖК»), уступил место бывшему профильному вице-премьеру Виталию Мутко.

Ранее эксперт ФАН в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева комментировала для нашего агентства смену главы ДОМ.РФ и рассказывала, с какими проблемами столкнется новый руководитель.