Турецкие и российские военные возобновили патрулирование на севере Сирии

Анкара, 17 февраля. Российские военные совместно с вооруженными силами Турции провели патрулирование в районе сирийско-турецкой границы.

Патрулирование прошло в понедельник по маршруту Рас аль-Айн — Дарбасия.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум о приостановке в Сирии антитеррористической операции против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

Цель операции Анкары заключалась в том, чтобы сформировать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы. Турция с 9 по 22 октября прошлого года проводила антитеррористическую операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.