Кремль оценил предложение Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Москва, 17 февраля. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе необходимо обсуждать с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский предложил организовать совместное патрулирование с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР в Донбассе на период подготовки местных выборов.

«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями ДНР и ЛНР.