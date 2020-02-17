В поисках «умеренной оппозиции»: силы боевиков в сирийском Идлибе. Инфографика ФАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной задачей в сирийском Идлибе «отмежевание нормальной оппозиции от террористов». Однако существует ли в принципе на территории «нормальная оппозиция» законному правительству Сирии в Дамаске? Читайте в материале Федерального агентства новостей о террористических группировках, которые действуют в Идлибе, и о том, почему их невозможно считать «оппозицией».

Где искать «нормальную оппозицию»?

Разгром террористических группировок в сирийском Идлибе неизбежен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Северо-запад Сирии остался последним крупным очагом терроризма на западном берегу Евфрата, и договоренности, которые существуют между Россией и Турцией, не предполагают отказа от борьбы с террористической угрозой, подчеркнул он.

Турция, которая не выполнила свои обязательства в рамках сочинских соглашений, допустила превращение Идлиба в террористический анклав, который в настоящее время угрожает не только Ближнему Востоку, но и северной Африке. Более того, Турция продолжает поддерживать террористические группировки в Идлибе, настаивая на том, что они представляют собой «оппозицию» правительству в Дамаске.

«Отмечу еще один момент, который напрямую касается Идлиба. Неизбежность победы над терроризмом», — подчеркнул в своем выступлении Сергей Лавров.





«Хайят Тахрир аш-Шам» - признанные террористы

Крупнейшей группировкой, фактически подчинившей себе Идлиб, является «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная боевиками запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 во главе с Абу Мухаммедом аль-Джулани, бывшим полевым командиром «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Создание ХТШ и марионеточного «правительства национального спасения» в Идлибе было попыткой обелить джихадистов «Джебхат ан-Нусры» и вывести группировку на политический уровень в качестве представителей «суннитской оппозиции». Эта попытка не удалась – в конце мая 2018 года «Хайят Тахрир аш-Шам» признали террористами Соединенные Штаты и Турция.

Логово «Аль-Каиды»*

Стоит отметить, что отношение к Идлибу в заявлениях политиков и СМИ на Западе меняется в зависимости от успешности действий сирийских войск: в течение 2019 года Идлиб неоднократно называли «последним крупным убежищем террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке», однако принимались шумно выражать озабоченность всякий раз, когда этому логову грозила зачистка со стороны САА.

При этом в отчете Совета безопасности ООН о борьбе с ИГИЛ от 20 января 2020 года указано прямо:

«В провинции Идлиб на северо-западе Сирийской Арабской Республики по-прежнему преобладают группы, связанные с «Аль-Каидой». В провинции Идлиб, население которой за время гражданской войны в Сирийской Арабской Республике превысило 3 миллиона человек, доминирует довольно крупная организация, связанная с «Аль-Каидой», — «Хайят Тахрир аш-Шам». ХТШ на сегодня насчитывает от 12 до 15 тысяч боевиков и концентрирует усилия на борьбе с силами правительства Сирии».

Методы террористов

Методы ХТШ не позволяют назвать ее «умеренной оппозицией». Террористы «Джебхат ан-Нусры» используют прежние методы: массовые казни, захват заложников, похищения людей ради выкупа уже несколько лет являются повседневными ситуациями в Идлибе. «Тайная полиция» Джулани во главе с полевым командиром Абу Хаттабом (настоящее имя Абу Джаббар аль-Касим) истребляла в Идлибе всех несогласных с политикой ХТШ.

Главари ХТШ проводили «чистки» и в собственных рядах: устранялись те, кто обвинял Джулани и его приспешников в коррупции. Такие полевые командиры, как Абу Абед аль-Ашда и Абдулла аль-Мухайсини критиковали главаря за то, что «налоги», которые джихадисты получают с местного населения, и «материальная помощь» из Турции, Катара, Эмиратов и других стран идет не на закупку вооружения, техники и снабжения, а на счета Джулани и его «нукеров» в Турции. За это видные командиры джихадистов оказывались в тюрьмах ХТШ.

В ходе столкновений с правительственными войсками ХТШ активно использовали смертников – как отряды «истишхади», так и управляемые смертниками «шахид-мобили».

Here's a video showing all 16 SVBIED attacks carried out by HTS & filmed by drone in Idlib pocket since May, 2019. This doesn't reflect overall number of SVBIED attacks, as HTS claimed or attempted to carry out a total of 28 SVBIED attacks in the same time frame pic.twitter.com/rE3ZIQUv3D — Hugo Kaaman (@HKaaman) February 8, 2020

Захваченных в плен военнослужащих САА боевики казнили, зачастую изуверскими способами – отрезали головы, распинали на крестах и расстреливали.

«Хайят Тахрир аш-Шам» никак нельзя отнести к «умеренной оппозиции» - эта группировка была создана террористами, управляется террористами и каждый день использует террористические методы против населения Сирии. ХТШ фактически сами отказались от статуса «умеренной оппозиции», когда в сентябре 2018 года отвергли сочинские соглашения и заявили о продолжении вооруженной борьбы против Дамаска.

Дети-солдаты «Исламской партии Туркестана»*

Сильнейшими союзниками ХТШ в Идлибе является запрещенная в РФ террористическая «Исламская партия Туркестана» (TIP) - крупная международная группировка, в которой значительную роль играют сирийские туркоманы и уйгуры.

«Туркестанцы» внесены в список террористических группировок в Китае, Пакистане, России, Турции, ОАЭ, Великобритании, США и Евросоюзе, а также в единый список террористических организаций ООН. TIP тесно связана с «Аль-Каидой» и организовывала теракты по всему Китаю, в ОАЭ, в Киргизии и даже в Норвегии. Идеология группировки – радикальный салафистский джихадизм. Характерная черта пропаганды «Исламской партии Туркестана» - частая демонстрация детей-солдат. Группировка неоднократно использовала террористов-смертников – в частности, в ходе теракта на площади Тяньаньмэнь 28 октября 2013 года.

Боевики TIP активны в Сирии с 2015 года и постоянно сотрудничали с «Джебхат ан-Нусрой» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Полевые командиры «туркестанцев» неоднократно призывали к геноциду алавитов и христиан в Сирии, а боевики-уйгуры отметились уничтожением и осквернением церквей, а также убийством христиан. Таким образом, уйгурские союзники ХТШ, в большинстве своем иностранцы, никак не могут считаться «умеренными» противниками Дамаска.

«Умеренные джихадисты» и бандиты из Чечни

Еще один союзник ХТШ – группировка «Джейш аль-Изза», которая планировала геноцид христианского населения на севере провинции Хама. Главарь группировки Джамиль ас-Салех угрожал вырезать христиан в Мхарде и Скальбии, и разрушить эти города. Планы группировки сорвало вмешательство России.

«Умеренные» джихадисты «Джейш аль-Изза» получали помощь от США – по «программе партнерства» боевикам были переданы противотанковые ракетные комплексы TOW. Известнейшим полевым командиром и «медиафигурой» «Джейш аль-Изза» был уничтоженный в июне 2019 года Абдул Басет Сарут, бывший сирийский футболист, не скрывавший симпатий к ИГИЛ. Группировка, главари которой открыто призывали к геноциду, также не может считаться «умеренной оппозицией».

Менее крупный союзник ХТШ – наемники из «Аджнад Кавказ», которые связаны с запрещенным в РФ «Имаратом Кавказ»1 - представляют собой скорее крупную чеченскую ОПГ, члены которой исповедуют джихадистскую идеологию. В Идлибе боевики «Аджнад Кавказ» отметились многочисленными похищениями, заказными убийствами и терактами. В некоторых случаях приходилось даже вмешиваться «службе безопасности» ХТШ – например, когда в Идлибе был похищен британский гражданин, оказывавший услуги террористам.

«Они требовали за его освобождение 4 млн долларов – ХТШ разоблачило самую опасную группировку похитителей в Идлибе», - писали об этом случае связанные с боевиками медиаресурсы.

Очевидно, что иностранная ОПГ, члены которой разделяют джихадистскую идеологию, также не может считаться «умеренной оппозицией».

Джихадисты «на зарплате» у Турции

Созданная при непосредственном участии Турции «Сирийская национальная армия» (СНА) - это попытка обелить группировки, входившие в «Свободную сирийскую армию» (ССА). Крупнейшими бандформированиями, которые вошли в СНА, стали «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар», «Джейшь аль-Ислам», «Свободная армия Идлиба», «Сукур аш-Шам», «Файлак аш-Шам» и «Лива Султан Мурад». Общая численность коалиции достигает 40-45 тысяч человек.

Группировки СНА долгое время получали финансирование и снабжение из США, Катара, ОАЭ и других стран Персидского залива, однако в 2017 году их забрала «под крыло» Турция. Чтобы отличать джихадистов, которые пользуются поддержкой США, от других джихадистов, западные СМИ изобрели обозначение «умеренная оппозиция» - но по своему составу и методам «умеренные» бандформирования ничем не отличаются от «радикальных».

«Умеренные» убийцы и террористы

Большинство крупных группировок, входящих в СНА, тесно связаны друг с другом – с 2011 года террористические группы в Сирии сливались, дробились и вступали в междоусобные конфликты. Некоторые из полевых командиров, такие как главарь «Ахрар аш-Шам» Абу Аммар, успели повоевать и за рубежом, участвуя в конфликтах на территории Ирака и Йемена.

Кроме «Ахрар аш-Шам», среди крупнейших группировок СНА можно выделить «Ахрар аш-Шаркия» и «Лива Султан Мурад», которые широко известны бандитизмом на севере Сирии, в зонах, оккупированных Турцией в ходе операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Крупная группировка «Свободная армия Идлиба» была включена в СНА, однако фактически, по данным турецкого исследовательского центра SETA, остается под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам».

«По всему Африну такие группировки, как «Ахрар аш-Шаркия» и «Лива Султан Мурад», вводят так называемый шариатский закон и участвуют в грабежах, похищении людей, убийствах, пытках и изнасилованиях», — отмечает Rojava Information Center.

Шеврон ИГИЛ «на память»

Боевики «Сирийской национальной армии» используют те же методы, что и их «коллеги» из ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам» - например, смертников-«ингимаси», применению которых боевики обучились у «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, в отрядах СНА оказалось большое количество «бывших» боевиков ИГИЛ, которые бежали на север после разгрома в Дейр эз-Зоре – Rojava Information Center опубликовал десятки имен полевых командиров и рядовых боевиков, которые с легкостью «мигрировали» из ИГИЛ в подконтрольные Турции группировки. Многие из них успели повоевать и за ССА, и за ИГИЛ, и за «Джебхат ан-Нусру», а после перешли в «Сирийскую национальную армию».

Этих боевиков легко отличить на многочисленных видеозаписях и фотографиях из Идлиба и Алеппо – присоединившись к СНА и став «умеренными» террористами, они продолжают носить шевроны ИГИЛ, очевидно, оставив себе такой знак различия «на память» о прошлом.

Все группировки, которые вошли в СНА, являются террористическими бандформированиями. Они не являются и не являлись «сирийской оппозицией», и подлежат ликвидации для восстановления суверенитета и безопасности в Сирии.

«Ва Харид аль-Муминин» - «Аль-Каида» в Идлибе

Наиболее радикальные джихадистские группировки в Идлибе вошли в так называемый «оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин» («И побуждайте правоверных»). Эти группировки непосредственно связаны с «Аль-Каидой» и вышли из-под контроля Джулани, который, по их мнению, «заигрался в политику» и перестал следовать пути джихада.

Крупнейшая них – «Тазним Хуррас ад-Дин» («Организация стражей правоверия», ХАД), в составе которой до 5000 боевиков, среди которых много выходцев из Египта, Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса. ХАД в значительной степени контролирует коалицию «Ва-Харид аль-Муминин», направляя действия радикалов из «Ансар ат-Таухид» («Защитники единобожия») и «Ансар аль-Ислам» («Защитники ислама»). В упомянутом выше докладе Совбеза ООН «Хуррас ад-Дин» называют крайне серьезной угрозой.

«ХАД преследует скорее глобальные цели, не ограничиваясь местными задачами на сирийской территории. Ее лидер — гражданин Сирии Самир Хиджази, известный также как Абу Хамам аш-Шами, — получил благословение (главаря «Аль-Каиды») Аймана аз-Завахири на то, чтобы действовать от имени и под крылом «Аль-Каиды», - указано в докладе. - ХАД, учитывая ее размер, идеологию и опыт «ветеранов джихада», представляет собой растущую угрозу для мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Ее руководство планирует по мере возможности возобновить проведение внешних операций, направленных против Запада и Соединенных Штатов».

Джихадистское единство

ХАД откололась от «Хайят Тахрир аш-Шам» в 2018 году из-за несогласия с действиями и политикой Абу Мухаммеда аль-Джулани. Чтобы усилить группировку, руководство «Аль-Каиды» направило в Сирию кадры из Афганистана, Пакистана и Ирака. Несмотря на разногласия с ХТШ и обвинения в адрес Джулани, которого «идейно стойкие» джихадисты считают коррумпированным и продавшимся Турции, главари ХАД неоднократно призывали к прекращению внутренних междоусобиц в ХТШ ради совместных операций против Сирийской арабской армии.

«Ансар аль-Ислам» (признана террористической группировкой ООН, Австралией, Канадой, Израилем, Великобританией и США) – небольшая группировка, которая также входит в сеть «Аль-Каиды». В составе группировки – менее 350 боевиков, которые отказались войти в состав ИГИЛ в 2014 году. В «Ва-Харид аль-Муминин» террористы «Ансар аль-Ислам» продолжают препятствовать деэскалации в Идлибе, отвергая любые варианты мирных переговоров и сдачи.

Численность «Ансар ат-Таухид» не превышает тысячи человек. Группировка, которую возглавляет Абу Дияб Сарин, также входит в сеть «Аль-Каиды», в нее вошли выходцы из «Джунд аль-Акса» после разгрома прежней группировки. Террористы «Ансар ат-Таухид» также отвергла любой формат примирения и деэскалации отношений с правительством Сирии и вошла в коалицию с другими группировками, связанными с «Аль-Каидой».

Все группировки в Идлибе – террористы

Все террористические группировки, действующие в Идлибе, входят в единый операционный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин» («Явная победа») и действуют против правительственных сил единым фронтом. Фактически не существует никакого способа разделить эти группировки на «умеренных» и «радикальных» джихадистов – они все применяют одни методы для борьбы против САА и подчинения населения в Идлибе.

О том, что протурецкие формирования действуют в составе «Аль-Фатх аль-Мубин» совместно с джихадистами, Абу Мухаммед аль-Джулани сам заявляет в недавнем интервью.

Excerpted from this lovely Jolani interview about why Turkey and HTS, a terrorist organization Turkey has sworn to eradicate, have peacefully co-existed in Idlib for two years https://t.co/AEgteHok1r pic.twitter.com/0fs2LaSxOB — Lindsey Snell (@LindseySnell) February 15, 2020

Таким образом, любые попытки Турции сохранить присутствие боевиков на северо-западе Сирии являются поддержкой террористических организаций. Сирийская арабская армия ведет не «войну против оппозиции», как это пытаются представить политики и СМИ в Турции и на Западе, а масштабную контртеррористическую операцию, чтобы разгромить все группировки, входящие в «Аль-Фатх аль-Мубин» и восстановить мир в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.