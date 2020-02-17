Боярский призвал вычислять и жестко наказывать тех, кто втягивает подростков в митинги

Москва, 17 февраля. Организаторы беспорядков, которые втягивают в них подростков, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Политик убежден, что попытки втягивать в беспорядки несовершеннолетних нужно пресекать.

«Речь может идти об ужесточении наказания, подростки могут наравне со взрослыми выражать свою позицию, но делать это нужно в установленном законом порядке», — подчеркнул он в комментарии изданию Newinform.

По мнению Боярского, к подобной деятельности подростков привлекают в рамках «жутких пиар-компаний», а потом этот черный пиар используется против властей, необоснованной критики в адрес правительства. Депутат подчеркнул, что допускать такое нельзя. При этом он обратил внимание, что российские правоохранители на подобных провокационных мероприятиях всегда действуют в рамках закона, очень взвешенно и ответственно подходят к обеспечению безопасности.

Боярский также напомнил о комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который занимается разработкой законодательства в области наказания в отношении нарушителей закона о митингах.

«Если существующих мер воздействия будет недостаточно, то речь об ужесточении в соответствующей части вполне уместна», — заключил парламентарий.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что половина задержанных в ходе митингов летом 2019 года подростков не понимали, что несут ответственность за это.

Напомним, в конце июля и начале августа в Москве и нескольких других городах РФ прошли незаконные митинги. Их организовывали соратники блогера Алексея Навального. В качестве повода они использовали отказ так называемым «оппозиционным» политикам участвовать в выборах в Мосгордуму. Притом, что Мосгоризбирком отказал им на законных основаниях — из-за массовой фальсификации в подписных листах.

Федеральное агентство новостей провело расследование, выяснив, что финансирование этих «сходок» поступало из США.

