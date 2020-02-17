Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины

Мюнхен, 17 февраля. НАТО никак не решает проблемы Украины, а лишь усугубляет их. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, попытки альянса втянуть Киев в свои ряды отрицательно сказываются на ситуации в стране.

«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, по его мнению, западный альянс оказывает негативное влияние на положение в Донбассе.

«Этим только усугубляется ситуация, и подрываются усилия на выполнение минских договоренностей», — заключил глава МИД РФ.

Напомним, Украина в течение последних нескольких лет стремится получить членство в НАТО. Альянс активно вмешивается во внутриукраинскую ситуацию, поставляет оружие и направляет инструкторов для поддержки так называемой АТО. Однако, по оценкам экспертов, Киев в ближайшие 20 лет не сможет достичь необходимых условий для вступления в блок.

Ранее сообщалось, что НАТО не станет поддерживать возможную военную операцию Турции в сирийской провинции Идлиб. По словам анонимного источника, не все европейские члены военно-политического блока одобряют цели Турции в Сирии, передавало Федеральное агентство новостей.