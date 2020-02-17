ГД может принять закон о бесплатном горячем питании для младших школьников 18 февраля

Москва, 17 февраля. Госдума планирует во вторник, 18 февраля, рассмотреть в третьем чтении законопроект о качественном и здоровом питании школьников. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законодательная инициатива президента — а именно ему принадлежит решение об организации бесплатного горячего питания в начальной школе — будет рассмотрена завтра в приоритетном порядке», — сказал Володин по итогам заседания Совета ГД.

По его словам, для депутатов крайне важно как можно быстрее принять решение по этому вопросу.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы президентская инициатива была поддержана», — заключил Володин.

Напомним, законопроект был принят Госдумой во втором чтении 13 февраля.