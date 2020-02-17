Дунаевский не хочет пользоваться скопившейся за 15 лет пенсией

Москва, 17 февраля. Советский и российский композитор Максим Дунаевский 15 лет не обналичивал пенсионные начисления. Народный артист заявил, что доволен размером своей пенсии, но пользоваться ею не планирует.

75-летний композитор не стал называть точную сумму, скопившуюся на его банковском счете за 15 лет, но заверил, что это приличные деньги. По его словам, у него есть надбавки за звание Народного артиста, а также авторские отчисления за музыкальные произведения.

«У меня большая пенсия, я не жалуюсь. Скажем так: я вряд ли смог бы прожить на эти деньги, но средний россиянин – вполне. А кроме того, я ведь человек в самом расцвете сил: работаю полный день в филармонии, пишу музыку», — заявил Дунаевский в интервью Kp.ru.

Дунаевский получает выплаты от каждого использования своей музыки. Он считает, что в использовании этих средств, на данном этапе его жизни, нет необходимости.

«Пользоваться ей я и дальше не планирую, потому что собираюсь работать до последнего дня. Но, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся – кто знает, как оно дальше сложится», — говорит композитор.

Стоит сказать, что Максим Дунаевский не единственный артист-пенсионер, рассказавший о своих пенсионных начислениях. Ранее актер Станислав Садальский сообщил, что ежемесячно получает 50 тысяч рублей от государства. Певец Лев Лещенко признался, что размер его начислений составляет 30 тысяч рублей. Рекордными цифрами может похвастаться Борис Моисеев, получающий пенсию в размере 55 тысяч рублей.