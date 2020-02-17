Главный эпидемиолог Минздрава предложил наказывать журналистов за ложь о прививках

Журналисты должны нести персональную ответственность за распространение недостоверной информации о прививках. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Эксперт принял участие в организованных Госдумой парламентских слушаниях «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Законодательное регулирование».

По итогам мероприятия в беседе с корреспондентом ФАН Брико озвучил свою позицию по вопросу распространения ложных сведений о прививках, а также предложил свое решение проблемы.

— Николай Иванович, сегодня обсуждалась проблема антивакцинального лобби, и из некоторых выступлений сложилось впечатление, что главными виновниками распространения дезинформации среди населения являются врачи. Так ли это?

— Нет, я так не думаю. Это не врачи, конечно. Проблема довольно непростая, и очень сильное влияние оказывают средства массовой информации. Они, а не врачи, представляют недостоверную, искаженную информацию.

— Нужно ли их в таком случае наказывать?

— Я считаю, что да. Одно из моих предложений (на слушаниях. — Прим. ФАН) как раз заключалось в том, чтобы найти меры, может быть и законодательные, административные — как во всех странах, как в цивилизованном мире.

— На ваш взгляд, речь должна идти о персональной ответственности журналиста или СМИ как организации?

— Среди журналистов, как и среди врачей, есть те, кто занимает позицию не объективную и не проверенную. Поэтому, конечно, речь о персональной ответственности.

— А что касается врачей — нужна ли дополнительная работа по их просвещению?

— Конечно, нужно их образовывать. Нужны дополнительные циклы среди всех врачей, а не только среди, например, педиатров. Это очень важно и с этого нужно начинать. Врачи должны выполнять то, что записано в законе об иммунопрофилактике — объяснять родителям, почему важна вакцинация. Если они этого не делают, надо их этому учить.

— Правильно ли я понимаю, что большее внимание нужно уделить тем, кто учился 20-30 лет назад?

— Конечно. За эти годы вакцинация, иммунология шагнули далеко вперед, и какие-то позиции в корне поменялись. Надо идти в ногу со временем: у нас и представления о вакцинальном процессе, и препараты сегодня совсем другие. Я считаю, что вопросы вакцинации, профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, внутрибольничной инфекции нужно включать в образовательные циклы, которые проходят раз в пять лет.

— Что вы думаете насчет родителей? Должны ли они нести ответственность, если отказываются прививать ребенка?

— На мой взгляд, прежде всего, должна вестись информационная работа. Конечно, они несут большую ответственность за здоровье своего ребенка. Это несомненно. Если они не вакцинируют его, то подвергают жизнь опасности. Именно поэтому их нужно просвещать.

— Значит, наказывать их, например, штрафовать, не стоит?

— Наказывать — это сложный вопрос. Он обсуждается на всех уровнях. Что касается штрафовать — это не та мера. Вопрос непростой. Речь должна в первую очередь идти об информировании всех слоев населения о важности, нужности иммунопрофилактики. Нет ни одной программы в здравоохранении более эффективной, чем иммунопрофилактика.