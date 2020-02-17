Главврач алтайской больницы умер во Вьетнаме

Ханой, 17 февраля. Главный врач городской больницы в Алтайском крае Игорь Данилюк скончался во Вьетнаме.

Как сообщили в группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «ВКонтакте», 44-летний врач, который работал в городской больнице №1 Рубцовска. По неофициальным данным, у него произошел инфаркт. Однако достоверных данных к настоящему моменту представлено не было. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Игорь Данилюк родился в 1975 году в Рубцовске. Он начал работать заведующим нейрохирургическим отделением рубцовской горбольницы №1 в 2009 году, а с 2010 года занял должность главного врача больницы.

Девочка Анна Сакидон, страдавшая от преждевременного старения, как сообщалось ранее, умерла на Украине в возрасте восьми лет. Заместитель заведующего отделения анестезиологии Волинского областного детского территориального медобъединения Надежда Катаман сообщила, что ребенок скончался 9 февраля от полиорганной недостаточности.