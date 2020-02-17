Срок подачи поправок к конституции продлили до 2 марта

Москва, 17 февраля. Совет Госдумы продлил срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении конституции до 2 марта. Об этом по итогам его заседания сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы сегодня этот вопрос рассмотрели. Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в конституцию. На протяжении всего этого времени обеспечить всем необходимым профильный комитет», — сказал Володин.

Он напомнил, что последняя неделя февраля — региональная, и в это время заседания комитетов не проводятся. Однако в этот раз будет сделано исключение.

«Мы договорились, учитывая большое количество поступающих поправок и интерес к обсуждению, сделать все для того, чтобы комитет имел возможность проводить полноценно свои заседания. Будет обеспечена его работа», — сказал Володин.

Спикер Госдумы объяснил, что это позволит не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение.

«Уже 10 марта, не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении», — заключил Володин.

Документ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок к конституции в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Глава государства поручил провести голосование граждан по всему пакету предлагаемых изменений. Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

Глава государства поручил начать подготовку к голосованию по поправкам. Голосование может состояться 22 апреля. Ответственность за организацию процесса глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).