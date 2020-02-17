Комитет Думы по делам СНГ готов помочь украинским депутатам приехать в Москву на 9 мая

У украинцев еще остались здоровые силы, их память о победе предков в Великой Отечественной войне очень сильна. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Посетить Москву

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предлагает сформировать в украинском парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

«Приближается большая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде Победы в Москве», — заявил Рабинович в ходе согласительного совета парламентских фракций. Однако подобное предложение ряд депутатов Рады встретили криками «Позор».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили визит в Москву на празднование юбилея Победы в этом году.

У «Оппозиционной платформы — За жизнь» 44 места в Верховной раде. Всего в украинском парламенте 450 мест.

Память предков

Как отметил Виктор Водолацкий, желание украинских парламентариев посетить Москву 9 мая — это очень здоровая инициатива. Если депутаты Верховной рады Украины прибудут на парад Победы, то это значит, что у них жива память о своих предках, которые воевали во время Великой отечественной войны и победили фашизм.

«Огромное количество украинцев погибло на фронтах Великой отечественной войны. Если бы это желание поддержал и [президент Украины Владимир] Зеленский как внук советского офицера, который прошел всю войну, уничтожая фашистов, это тоже было бы здорово. Это стало бы показательным для небольшого количества нацистов и бандеровцев, которые сегодня на Украине правят бал. Память на Украине о Великой отечественной войны, о своих предках очень сильна, независимо от той ситуации, которая сегодня складывается. Все-таки на Украине есть здоровые силы, которые помнят о родных и близких, зачищавших свою землю от фашистов», — пояснил Виктор Водолацкий.

При этом депутат отметил, что Государственная дума готова оказать содействие украинским парламентариям, чтобы те смогли посетить Москву 9 мая.

«Наш комитет занимается СНГ. Если будет обращение этих депутатов Верховной рады, мы готовы рассмотреть, встретиться с ними. Если бы они в Раде еще создали группу дружбы между парламентами Украины и России, то это тоже было бы очень здорово. И тогда на этих площадках мы бы рассматривали важные для нас вопросы, восстанавливали между нашими странами связи, которые уничтожил [бывший президент Украины] Петр Порошенко», — заключил Виктор Водолацкий.

Москва пригласила глав нескольких государств по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Готовность приехать в российскую столицу и принять участие в торжествах 9 мая 2020 года уже подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии, Молдавии и других стран.