Появилось видео нападения в московском храме

Москва, 17 февраля. Момент нападения Ефима Ефимова на священника храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы попал на видео. Ролик опубликовала пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне заходит в храм, подходит к священнослужителю и отводит его в сторону. Через несколько секунд в храме начинается суета, прихожане бегут на помощь к пострадавшему.

По данным МВД России, находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в течение трех минут. У нападавшего изъяли нож, перчатки и сверток с наркотическим веществом.

На допросе Ефимов рассказал, что купил складной нож в декабре. Накануне нападения он употреблял алкоголь. По словам 26-летнего жителя Липецка, он сам не понимает, почему пошел в храм.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо… радостности не было», — объяснил Ефимов.

Нападавший добавил, что желание напасть возникло у него спонтанно.

«Может, что-то с головой у меня есть, я-то не знаю. Я не врач», — заявил задержанный.

В воскресенье утром мужчина с ножом ворвался на службу в храм в центре Москвы и напал на присутствующих. Он ранил двоих и угрожал остальным. Ранее прихожанин по имени Александр рассказал подробности нападения.