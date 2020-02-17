Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Литва окончательно проиграла в суде спор с «Газпромом»

136
0 Оставить комментарий

Литва окончательно проиграла в суде спор с «Газпромом»

Вильнюс, 17 февраля. Литва окончательно проиграла судебный спор с «Газпромом» о компенсациях в размере 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Литвы.

Верховный суд Швеции отклонил иск Литвы с требованием пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции, который ранее встал на сторону «Газпрома».

«Суд не приводит мотивы своего решения», — пояснили в Минэнерго Литвы.

Верховный суд Швеции является последней инстанцией в этом деле, его решение пересмотру не подлежит.

Судебное разбирательство Литвы с «Газпромом» длилось на протяжении восьми лет. Вильнюс утверждал, что «Газпром» якобы использовал монопольное положение на литовском рынке природного газа, назначив в 2004–2012 годы за импортированное сырье несправедливую цену.

Новости партнеров

Новости партнеров