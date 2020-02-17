Как Россия сможет избавиться от кибершпионажа США

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов уверен, что только разработка собственного ПО или создание квантовых компьютеров избавит РФ от информационного шпионажа США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим шпионом в мире и настоящей «империей хакеров».

«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве», — сказал он.

По словам дипломата, «американская прослушка достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела». С Шуаном согласен и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что практически все программное обеспечение, которым пользуется мир, разработано американскими корпорациями, и никто не знает, какие соглашения были достигнуты между этими компаниями и правительством США».

«Соответственно всему остальному миру или дорого, или невозможно перейти на собственное ПО. Мне кажется, это даже невозможно и игра не стоит свеч, поэтому лучше пока просто расслабиться или разрабатывать собственные средства защиты. Второе — все-таки у США столько денег, сколько практически ни у кого нет, поэтому они могут позволить себе пускать любые средства на прослушку и шпионаж. Да — беспредел, но тем не менее, такова реальность», — утверждает эксперт.

Как бороться?

Так как практически все самое современное программное обеспечение создано в США, у других государств остается единственный способ противодействия — совершенствование собственных механизмов криптозащиты секретов. Однако и тут возникает проблема — разработка такого ПО стоит огромных денег, что может себе позволит далеко не каждая страна.

«Это ведь как гонка вооружения — кто-то разрабатывает средства защиты, а кто-то средства нападения. И кто победит — не известно, счет будет в большинстве случаев нулевой. Давайте себе представим — сети наших замечательных всех телекоммуникационных компаний, что большой четверки сотовой, что «Ростелекома», что еще кого. Построенные на больших маршрутизаторах, коммутаторах производства компании американской Cisco, там стоят большие сервера компании IBM, HP и т. д., там стоит программное обеспечение Oracle, Sun, Microsoft и достаточно представить, сколько надо вложить, чтобы просто переписать такое ПО. Даже Китаю не удалось создать полноценную «большую красную стену», хотя он в этом деле преуспел», — продолжает эксперт.

К тому же не стоит забывать про старое русское авось, которое становится очень серьезной проблемой для сохранения секретов в самых высших эшелонах власти. По словам Александра Власова — достаточно просто посмотреть, сколько российских чиновников пользуется мессенджером WhatsApp, который не раз был уличен в передаче данных своих пользователей.

«Тем не менее, чиновники все равно продолжают им пользоваться. Далее — все знают, что США прослушают iPhone и все равно все чиновники продолжают ими пользоваться, даже наш экс-президент в свое время ходил с планшетиком и любая разведка мира могла отследить его местонахождение. Поэтому надо регулировать уровень паранойи — ну следят за нами, ну прослушивают, давайте вернемся в эру, когда нельзя было следить и прослушивать. Давайте чаще встречаться и не по WhatsApp и Telegram переписываться, а телефоны оставлять в приемной в свинцовом контейнере и не разговаривать, если есть подозрения что прослушивают», — утверждает Власов.

Квантовые компьютеры

Кардинальный слом современной архитектуры информационной безопасности может наступить с началом производства так называемых квантовых компьютеров, использующих явление квантовой механики и суперпозиции для обработки и передачи пользовательских данных. Предполагается, что они позволят обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.

«Да, говорят о них давно, даже эксперименты в этом направлении идут, но к сожалению, пока никто этого не сделал. Но если кто-то выпустит компьютер, работающий не на интеловских типах, не по закону Мура, а на новых физических принципах — это будет бомба. Пока мне кажется, мы еще находимся на стадии экспериментов, но это потенциально может выстрелить в будущем», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало статью, в которой сообщалось о многолетней операции разведок США и Германии по чтению секретной переписки более сотни стран. В ней отмечалось, что ЦРУ с 1970-х годов получало информацию от компании Crypto AG, которая предоставляла государствам устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.